"La musique d’Inter" : la webradio 100% musicale de France Inter

"La musique fait partie de l’ADN de France Inter. Que ce soit dans chacune de nos émissions, dans les concerts que nous organisons ou dans les festivals que nous soutenons, France Inter est le porte-voix des talents émergents et des artistes confirmés. Avec cette web radio, nous voulons rendre ces musiques accessibles au plus grand nombre, en maintenant la ligne éditoriale et l’éclectisme qui caractérisent la playlist de France Inter" indique Jocelyn Perrotin, directeur de la musique de France Inter.

Pour poursuivre la Fête de la musique, France Inter investit de nouveau L’Olympia avec le Crédit Mutuel ce 21 juin de 20h à 01h avec un concert gratuit et exceptionnel réunissant Yamê, Luidji, Jamie XX et Justice.