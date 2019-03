Une exposition de l’Unesco sur les radios locales

En tant que principal organe intergouvernemental chargé de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, la Commission de la condition de la femme se réunit chaque année pour promouvoir les droits des femmes et fixer de nouvelles normes. Le thème de cette année est axé sur les systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics et les infrastructures durables. "Les femmes rurales sont l'un des groupes les plus marginalisés au monde", a déclaré Mirta Lourenço, Cheffe du développement des médias à l'Unesco. "La radio locale peut leur donner le micro pour aborder leurs propres problèmes, et cette exposition montre comment elles l'ont fait".