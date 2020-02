Une campagne d’affichage pour France Culture

Refusant d’enfoncer des portes ouvertes, France Culture propose à tous les curieux de regarder derrière la porte. "C’est sans doute hérité de la petite enfance. Une porte fermée me donne immanquablement envie de l’ouvrir. Trop envie de savoir ce qu’il y a derrière. Pas vous ? Traduire graphiquement en portes l’idée de l’esprit d’ouverture, c’est gonflé et c’est ce que nous a proposé l’agence Jésus et Gabriel. 12 portes pour dire la diversité des mondes de la culture et de la connaissance, pour dire la diversité et le pluralisme. 12 portes comme l’horloge de la radio, les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit. L’humour aussi. Irrésistible, non ?" a déclaré Sandrine Treiner, directrice de France Culture