Une boîte de collecte de livres à la Maison de la radio

Quel livre vous a marqué, quelle lecture souhaiteriez-vous mettre entre les mains d’un inconnu ? Facteur de savoir, de lien social, d’émancipation : le livre possède un pouvoir symbolique incontestable. Chacun attache au livre une valeur très personnelle, parfois presque sentimentale. C’est pour cette raison que Radio France a décidé de tisser un lien entre les salariés, les visiteurs, les spectateurs d’un soir et Bibliothèques Sans Frontières. Hier à midi, Radio France a donc inauguré une boîte de collecte de livres au sein de l’Agora de la Maison de la radio, en partenariat avec Bibliothèques Sans Frontières (BSF), en présence de Jean-Luc Vergne, actuel PDG de Radio France, Leïla Slimani, prix Goncourt 2016 et marraine de l’événement, Olivier Bassuet, Vice-président de Bibliothèques Sans Frontières, Jérémy Lachal, directeur général de BSF, Augustin Trapenard, parrain de BSF et Monique Denoix, directrice déléguée à la Communication de Radio France. Désormais, chacun pourra venir déposer dans la boîte de collecte un ou plusieurs livres et chaque semaine les livres seront récupérés et réintégrés aux projets de BSF dans le monde et en France, pour leur offrir une deuxième vie au sein d’une bibliothèque, d’une école ou d’autres lieux du savoir.