Un premier podcast original chez France Inter

Hier mardi, France Inter a dévoilé sa première fiction sonore en son binaural conçue pour les supports numériques. Conçu et produit spécifiquement pour une distribution numérique, ce podcast original intitulé "À la hussarde" revient sur les dessous de la Présidentielle 2017, "l’élection la plus folle de la Vème République". Chaque épisode en dévoile les coulisses et se construit sous la forme d’un dialogue fictif avec les protagonistes de la campagne que sont Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Ce premier podcast original France Inter est disponible en intégralité ( 9 épisodes ) sur franceinter.fr, l’application mobile de France Inter, iTunes, Deezer et Orange.