Un podcast original coproduit par Radio-Canada et France Culture

Ce podcast est donc coproduit par Radio-Canada et France Culture qui ont, à cette occasion, partagé leur savoir-faire en termes d'écriture, de réalisation et de design sonore. Ensemble, les deux médias ont pu ainsi raconter l'histoire de filières méconnues de la "French" (Entre les années 1950 et 1970 s’est opéré un gigantesque trafic d'héroïne entre la France et les États-Unis ayant Montréal comme plaque tournante) en retrouvant des témoins et des acteurs-clefs des deux côtés de l'Atlantique.

Cette production s'articule autour d'un podcast en 4 épisodes de 30 minutes, podcast de Stéphane Berthomet, et réalisé par Cédric Chabuel.