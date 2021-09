Un ouvrage consacré aux radios locales

L’ouvrage est co-dirigé par Thierry Lefebvre (Cerilac, Université de Paris) et Sebastien Poulain (MICA, Université Bordeaux Montaigne), qui publieront prochainement un numéro de la revue Radiomorphoses intitulé "Radio et mobilisations (Quand la radio fait bouger les lignes)" . Auparavant, Sebastien Poulain a consacré une thèse à une radio associative – Radio Ici et Maintenant – et dirigé le n° 134 des Cahiers d'histoire de la Radiodiffusion : "Les acteurs des radios locales : à l'échelle des individus et des radios."Thierry Lefebvre a, quant à lui, précédemment publié plusieurs ouvrages sur les "radios libres" : "La Bataille des radios libres, 1977- 1981" (Nouveau Monde/Ina, 2008), "Carbone 14 : légende et histoire d’une radio pas comme les autres" (Ina, 2012), "François Mitterrand pirate des ondes. L’affaire Radio Riposte" (Le Square Éditeur [distribution Glyphe], 2019) et "L’Aventurier des radios libres : Jean Ducarroir" (1950-2003) (Glyphe, 2021).L'ouvrage est disponible à la vente ICI