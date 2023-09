Un nouvel habillage pour les 40 ans de Radio Classique

Alexandre Desplat s'est confié à Bertrand Dermoncourt, le directeur général de Radio Classique : "Comme on est sur Radio Classique, j’ai voulu qu’il y ait une instrumentation qui corresponde à cette radio. Mais ça commence avec la recherche de ce motif, de ces quelques notes. J’ai choisi mi Bémol majeur, mais il évolue parce qu’il y a un changement d’accord, ça se développe vers quelque chose d’un peu plus ouvert, de plus apaisé. Il faut que ça reste élégant, que ce soit un peu sophistiqué, un peu français… Radio Classique en somme !" (...) Je n’ai pas voulu faire quelque chose d’académique. Et puis il y a beaucoup d’accords qui sont plutôt issus du jazz, ça fait partie aussi de mon univers. Mais au final la sonorité, les timbres choisis, font que nous restons en lien avec l’univers classique".