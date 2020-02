Un million d'écoutes pour le podcast Culture G

LLPR - Comment est né Culture G ?

GM - Culture G est né dans mon esprit au cours de ma dernière année d’étude au CFJ de Paris, en 2017-2018, puis j’ai publié le premier épisode à la fin de l’année 2018. J'adore raconter des histoires et je voulais créer un podcast court, rythmé, dynamique et illustré. L’idée était de réussir à intéresser aussi bien des lycéens, des étudiants que des actifs ou des retraités, avec un même fil rouge : l’envie de cultiver sa curiosité. Les sujets traités sont donc parfois scolaires, historiques, d’actualité ou encore insolites.





LLPR - Comment est produit ce podcast ?

GM - J’ai fait le choix de lancer ce podcast de façon indépendante, en créant le PodCastor Studio. Pour le moment, Culture G est donc toujours "fait maison", même si je m’appuie sur une solide formation et de bons conseils techniques.



LLPR - Comment expliquez-vous vos résultats d’audience ?

GM - Je ne m’explique pas toujours ces chiffres qui donnent un peu le tournis ! Culture G est monté plusieurs fois assez haut dans le "Top Podcasts" sur Spotify et Deezer notamment, et cela a sans doute permis à de nouveaux auditeurs de le découvrir. Il y a aussi le bouche-à-oreille… Sur les réseaux sociaux, je reçois régulièrement des messages d’auditeurs. Je leur demande parfois comment ils ont connu Culture G, et beaucoup me répondent qu’ils en ont entendu parler par un proche, un ami ou un collègue. Ça fait toujours plaisir ! En tout cas, ces chiffres encouragent à continuer... Objectif : 2 millions !