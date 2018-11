Un livre CD pour les 50 ans de l'émission Radioscopie

Rédigé par Brulhatour le Mercredi 14 Novembre 2018 à 07:18 | modifié le Mercredi 14 Novembre 2018 à 07:18

Paru le 18 octobre dernier au Seuil, ce livre CD de 352 pages marque le 50e anniversaire de Radioscopie, la célèbre émission de Jacques Chancel. Chaque jour sur France Inter, à 17 h, et pendant presque 20 ans, Jacques Chancel a reçu et interviewé les plus grandes personnalités de l’époque.