Un grand pique-nique organisé par France Bleu Mayenne

Lidée de ce pique-nique géant est née en 2016 à l'initiative notamment de Anne-Marie Amoros, directrice de France Bleu Mayenne et deux Chefs cuisiniers. "La Mayenne à Table" est donc une initiative de France Bleu Mayenne, des Tables de la Mayenne et du Conseil Départemental de Mayenne. qui donnent rendez-vous aux auditeurs ce samedi 14 juillet pour pique-niquer. Cette année encore, "La Mayenne à Table" réserve de belles surprises ce 14 juillet en Mayenne : armadas de bateaux, baptêmes de paddle, concours de pêche ou de peinture, concerts, buvettes, feux d'artifice... les auditeurs viendront profiter de "ce grand pique-nique de la fraternité" le long des 85 km du chemin de halage. Coup d'envoi à midi autour de plus de 70 animations jusqu'à la tombée de la nuit.