Un deuxième podcast natif pour la radio RCJ

Deuxièmepodcast natif de la radio RCJ, "Copernic : l’attentat, le procès", revient sur le terrible attentat visant la synagogue libérale de la Rue Copernic à Paris le soir du 3 octobre 1980. 42 ans et demi plus tard, le 3 avril 2023, le procès du principal suspect s’ouvre enfin. Les journalistes Victoria Géraut-Velmont et Laurence Goldmann ont suivi ces trois semaines de procès. En 6 épisodes de 30 minutes, elles reviennent sur le jour de l’attentat et sur l’enquête, mais surtout donnent la parole aux victimes oubliées de cet attentat terroriste.

Ce podcast natif a été publié le 4 septembre 2023, 42 ans et 11 mois après l’attentat de la Rue Copernic visant une synagogue du 16e arrondissement de Paris. Cette série documentaire est à retrouver sur le site de RCJ, dans la toute nouvelle rubrique RCJ Studio et sur toutes les plateformes d’écoute : Apple Podcast, Spotify, Deezer…