Un an après son lancement, le podcast "Crime story" est un succès

Après une cinquantaine d’histoires criminelles relatées pour près de 100 épisodes à écouter, "Crime Story" est devenu un succès dans l’univers des podcasts français, avec 300 000 téléchargements mensuels selon les chiffres de l’ACPM. En cumulé depuis son lancement, "Crime Story" comptabilise 4 millions d'écoutes sur le site du Parisien et les plateformes d'écoute, ainsi que 700 000 écoutes sur la chaîne YouTube du Parisien.

"Crime Story" est mis en ligne le samedi, sur le site du Parisien, YouTube et les plateformes d'écoute. Il s'agit du second podcast du Parisien, aux côtés de "Code Source", qui s’est imposé depuis 2019 comme l’un des podcasts d'actualité de référence. 800 000 personnes écoutent "Code Source" chaque mois, selon les chiffres de l’ACPM.