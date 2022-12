Un Mondial 3 étoiles pour RMC

Durant tout ce mondial, less Bleus ont rayonné et RMC a performé.

À la radio, bien sûr mais aussi sur tous les supports digitaux de RMC : la radio RMC 100% Coupe du monde, la chaîne Twitch RMC Sport, son site et application, ses réseaux sociaux ou encore ses podcasts. "RMC était partout et les auditeurs au rendez-vous. Un beau succès d’audience qui vient récompenser le travail de toute une rédaction mobilisée pendant un mois" rappelle ce matin un communiqué.