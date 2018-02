Ultrason lance sa formation radio pour devenir animateur

L’Ultrason Academy sera supervisée par Nicolas Boulart, fondateur et président de la radio qui possède 15 ans d’expérience dans le secteur, dont 12 à l’échelle nationale, et Geoffrey Thomas, animateur et programmateur musical de la station. Ce projet – non subsidié, mais bel et bien gratuit pour les participants – s’inscrit pleinement dans la mission de formation que possèdent les radios locales en Belgique. Il a lieu une fois par an et a déjà permis à de nombreux talents de décrocher un emploi sur des médias nationaux. C’est notamment le cas de Tiffany (Fun Radio / RTBF radios), Arthur (RTBF radios) et Lavinia (NRJ) qui ont été engagés, l’année dernière, après 2 ou 3 années passées au sein d’Ultrason.