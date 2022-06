Trois lauréats pour le Prix RFI Instrumental 2022

Le jury a retenu dix finalistes français, canadiens et belges avant de désigner les trois lauréats, sélectionnés pour l’émotion transmise de la musique à l’image ainsi que sur la qualité de la composition. Premier prix de cette 6e édition, le montage de Malik Djouad a été salué par le jury pour la qualité de la production de la musique choisie et pour l’adéquation de la musique par rapport au rythme du montage vidéo. Âgé de 37 ans, à la fois interprète, accompagnateur, improvisateur et enseignant, Malik poursuit son exploration des styles musicaux auprès des meilleurs jazzmen de Belgique.

Juliette Mosconi, 40 ans, musicienne, compositrice, chanteuse, directrice artistique pour le spectacle vivant et Loup Mormont, 40 ans, passé par le Conservatoire de Mons décrochent la 2e et la 3e place.