Trois lauréats à la 3ème édition du Prix Francophone de l'innovation dans les médias

Le Prix francophone de l’innovation dans les médias est le fruit d’un partenariat entre l’OIF, RFI et RSF. Il s’adresse à tous les médias (radio, télévision, presse écrite et médias numériques) des 54 États et gouvernements membres de la Francophonie ayant développés des offres innovantes prenant en compte les nouveaux modes de consommation et d’accès à l’information. Il récompense les innovations dans les contenus, dans les usages et dans les modèles économiques et d’organisation qui contribuent à renforcer la liberté de la presse et le droit à l’information des populations, valeurs défendues par les trois partenaires.