RFI lance "Les mots des JO" avec Lucie Bouteloup

En audio et en vidéo, de "Olympique" à "Podium", Lucie Bouteloup, journaliste à RFI, raconte en cinquante-six mots emblématiques l’histoire et l’évolution de l’olympisme : une compétition "paritaire", qui intègre de nouvelles disciplines comme le "surf" ou le "break" et s’est ouvert aux "parasports". Étymologie, terminologie, histoire, anecdotes, usages... Chaque chronique est l’occasion d’en savoir plus sur les enjeux linguistiques et sportifs de ce rendez-vous de la francophonie sportive.

La chronique "Les mots des JO" est diffusée tous les week-ends depuis le 6 avril dans la matinale de RFI à 9h45 pour décrypter avec des sportifs, historiens et élèves du monde entier des écoles bilingues francophones du réseau LabelFrancEducation.