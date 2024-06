France Médias Monde met en ligne son nouveau site institutionnel

Ce nouveau site présente l’organisation du groupe (gouvernance, implantations et présence mondiale, financement, chiffres-clés, etc.), ses missions de service public international (information mondiale, promotion de la langue française, diffusion en 20 langues étrangères, culture et soutien aux talents, éducation et jeunes publics, coopération et formation, etc.) ou encore ses engagements en matière de RSE.

Une large partie du site institutionnel de France Médias Monde est consacrée à la présentation des trois médias du groupe RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya, ainsi qu’aux offres pureplayer ENTR et InfoMigrants, chaque page dédiée apportant des éléments sur les offres éditoriales, les langues et les modes de diffusion, les audiences, ainsi que sur les équipes qui rendent leurs succès possibles.