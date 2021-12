Toyota, The&Partnership et NRJ Global roulent ensemble

Au fil de sa visite, Cauet est passé par les différents ateliers : les presses, l’atelier soudure/carrosserie, l’atelier plastique, l’assemblage, l’inspection qualité et le cœur du site de production, la salle de contrôle. Après avoir découvert les métiers des différents postes de conception, il a transporté les trophées au volant de la Nouvelle Toyota Yaris Cross Hybride jusqu’à la scène du Palais des Festivals. Toyota a également été partenaire officiel pour le transport des artistes tout au long de l'événement avec 27 véhicules mis à disposition dont 10 Nouvelle Toyota Yaris Cross Hybride. Une visibilité terrain et audiovisuelle impactante autour de l’événement musical le plus plébiscité de l’année.