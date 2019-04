Tous les matins, Le "Super Taffeur" est sur Toulouse FM

Chaque auditeur de Toulouse en recherche d'emploi peut devenir "Super Taffeur". Des auditeurs, qui depuis lundi, sont invités à envoyer leur CV et leurs informations sur le métier recherché à emploi@toulouse.fm. Si ces dernier sont sélectionnés, Toulouse FM et Paf 1 Taf s’engagent à leur trouver un emploi. Parallèlement, les professionnels qui recrutent sont également invités à envoyer égal leur offre d'emploi à emploi@toulouse.fm. "Toulouse FM et Paf 1 Taf s’engagent à vous trouver le candidat idéal" explique la station.

Cette opération engagée sur l'antenne depuis ce 29 avril se poursuit jusqu’au vendredi 10 mai : tous les matins à 9h30, candidats et employeurs se retrouveront sur l’antenne de Toulouse FM pour échanger en direct.