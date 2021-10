Toulouse FM : "On est là", de l'affiche à la chanson

Il se passe toujours quelque chose d’inattendu sur la première radio locale de la Ville rose… Alors que le slogan "On est là, là là" est évoqué sur l’antenne, Elsa la co-animatrice de la matinale improvise un gimmick qu’elle reprendra avec insistance. Gentiment agacés mais agréablement surpris, Léo et Arthur, ses collègues, la mettent au défi d’en faire une chanson complète. Alors que les auditeurs plébiscitent cette initiative sur les réseaux sociaux, l'équipe de Toulouse FM va-t-elle relever le challenge ? Deux jours et une nuit plus tard, dans le studio du trio toulousain Aöme, la chanson est prête.

Toute l’équipe de la radio aura repris en chœur "On est là". Un happening sans prétention mais sympathique qui augure d’une toute prochaine Journée mondiale de la "chocolatine" lancée par Toulouse FM.