Top Music : "des partages de contenus" avec BFMTV Alsace

BFMTV Alsace est la 9e chaîne du réseau BFMTV. Une chaîne d'info locale du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Elle a officiellement été lancée ce mercredi en fin de journée en présence des forces vives alsaciennes et de... Top Music. La première radio indépendante d'Alsace, présente notamment à Strasbourg, Colmar, Haguenau, Slestat, Mulhouse ou encore à Sarrebourg, sera l'un des partenaires privilégiés de la chaîne de télévision avec le lancement, dès la rentrée, d'une émission hebdomadaire commune, sur l'emploi.

Christophe Schalk, directeur et Top Music, et par ailleurs président du Syndicat des Radios Indépendantes, a aussi évoqué "des partages de contenus et des accords commerciaux notamment".