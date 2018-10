Tonic Radio invite ses auditeurs aux MTV EMA

Transport, hôtel, Pass VIP pour la cérémonie, Tonic Radio s’occupe de tout… afin que ses auditeurs puissent profiter de "la plus belle soirée de leur vie". Une opération qualifiée d'exclusive par la station relayée par un important plan de communication dans la presse locale, en affichage, et sur les réseaux sociaux de la radio. Cette opération est aussi l’occasion pour Tonic Radio, de mettre en ondes deux nouvelles voix antenne, Nicolas et Cécile, plus "fraiches" et plus "cool".

Tonic Radio est diffusée à Lyon (98.4), à Villefranche (94.7), à Bourgoin (97.8), à Vienne (95.1) ainsi qu'en DAB+ à Marseille.