Tieline : un ebook pour tout savoir sur la radio à domicile

"Ce qui est également remarquable, c’est la résilience dont font preuve tant de personnes dans le monde de la radiodiffusion. Chez Tieline, la plupart de notre personnel travaille à distance. Grâce à diverses technologies, nous avons pu fournir un soutien continu depuis nos bureaux américains et australiens comme auparavant" rappelle William McLean Directeur général de Tieline dans son édito. dans cet ebook, le lecteur trouvera des "informations utiles sur les technologies et les équipements disponibles pour faciliter les configurations de diffusion à domicile et comment contrôler à distance les équipements depuis n’importe où à l’aide de logiciels tels que le Cloud Codec Controller".Cet ebook gratuit est disponible en 4 langues : anglaise, portugaise, espagnole et française. il est téléchargeable ICI