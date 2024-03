Tieline : le nouveau codec Bridge-IT sera présenté pour la première fois au NAB

Les nouveaux codecs incluent toutes les fonctionnalités Bridge-IT de première génération : un écran sur le panneau avant et un clavier pour une navigation simple dans les menus, des entrées AES analogiques et numériques XLR, une large gamme d'options d'encodage et la prise en charge des connexions multi-unicast et multicast. Les nouvelles fonctionnalités destinées à prendre en charge les exigences réseau modernes incluent notamment la prise en charge des modems cellulaires sans fil.

"Nous savons qu'il existe une demande pour le nouveau codec Bridge-IT II et nous sommes ravis de le présenter pour la première fois au NAB", a déclaré Will McLean, PDG du groupe Tieline. "Nous nous attendons à ce qu'il soit très populaire, tant du point de vue des fonctionnalités que du point de vue du prix."