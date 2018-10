Thibaut de St-Maurice (Paris Podcast Festival) : "Le podcast natif est un média à part entière"

LLPR - Que va-t-on voir et entendre pendant l’événement ?

TBSM - L’évènement fonctionne en deux temps :

Le vendredi après midi d’abord : la fabrique du podcast: ce sont des tables rondes et des conférences pour discuter des grands enjeux du secteur. On s’adresse ici en priorité aux podcasteurs pro ou amateurs….et ensuite à tous les professionnels de l’audio. Mais le grand public curieux des enjeux du secteur est le bienvenu !

Le samedi et le dimanche, on est sur un format de festival grand public plus classique avec des sessions d’écoute pour découvrir toute la palette de la création podcast et audio digital, il y a aura du son 3D et des écoutes collectives au casque….Des enregistrements publics d’épisodes de podcast…des rencontres avec des podcasteurs, des ateliers de recommandations et de découverte des podcasts… et puis une compétition officielle.



LLPR - Considérez-vous que le podcast est de la radio ou un média à part entière ?

TBSM - Non, le podcast n’est pas de la radio. C’est comme si on disait les séries télés c’est du cinéma sur un format plus long. Le podcast natif est un média à part entière, avec ses propres codes, ses propres écritures, ses propres usages….Il entretient bien sûr des liens forts avec la radio mais il s’en émancipe clairement. Les récits ne sont pas les mêmes, ni les sujets, ni les discussions… Quand on produit un podcast on le produit indépendamment d’une grille et d’un temps présent de diffusion…



LLPR - Comment expliquez-vous l’émergence du podcast, alors que ce format existe depuis très longtemps ?

TBSM - Par une sorte d’alignement de planète :

- la maturité technologique des équipements ( téléphone, tablette, enceintes et casque bluetooth) qui fait que l’usage est très facilité…surtout avec une couverture 4G qui s’étend et des forfaits de data qui augmentent pour les particuliers…

- la maturité d’une cible qui a grandi avec internet et pour qui internet devient le premier support…

- la saturation de nos attentions à travers les écrans: le podcast permet de se défaire de son écran et de faire autre chose

- enfin mais pas toujours, des grandes radios généralistes qui peinent à se penser comme média global et à diversifier leur offre, leur grille, leurs sujets… malgré des initiatives vraiment intéressantes….



LLPR - Voyez-vous un futur équilibre économique dans la production de podcast ? Qu’est-ce qui pourrait freiner ?

TBSM - Oui je pense que la saison 2018 - 2019 sera celle de la grande structuration du secteur, avec l’arrivée de la publicité, l’arrivée des marques et l’arrivée des plateformes payantes. Tout cela va mettre de l’argent dans le secteur. Certains le redoutent, d’autres au contraire, l’attendent pour pouvoir créer plus et mieux….

Nous serons les observateurs privilégiés de ces mutations et la 2ème édition permettra surement d’en faire un premier bilan…