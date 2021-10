"Témoins d’actu" : le podcast d’info de RFI

Dans ce podcast à deux voix, pendant une dizaine de minutes, les journalistes prendront le temps d’approfondir un sujet d’information. Ils l’expliqueront, le recontextualiseront et donneront les clés aux auditeurs pour en comprendre les enjeux. Le journaliste, témoin direct des événements, racontera également les coulisses d’un reportage, rapportera des anecdotes de terrain, ou encore des souvenirs forts et des images marquantes qu’il a rarement la possibilité d’évoquer à la radio.

"Témoins d’actu" est un podcast réalisé et mixé par Michael Goncalves. Les deux premiers numéros seront disponibles les mardi 9 et jeudi 11 novembre à 18h.