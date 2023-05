Téléchargez le n° 152 de La Lettre Pro de la Radio

Animateur emblématique de 47FM en Lot-et-Garonne, Matieu Di Papet a le sens de la proximité et surtout de la fidélité. Voilà dix ans qu’il officie sur cette catégorie B récemment cédée par Mediameeting à COM’Presse, entreprise implantée à Astaffort. Ce trentenaire, passé par SudFormadia à Toulouse, aime la radio et la proximité avec l’auditeur. Avec une façon bien à lui d’animer...Au volant de ce studio mobile, Olivier Riou et Jean-Christophe Gaudel. Le Studio2844 (28 pour le département d’Olivier Riou et 44 pour celui de Jean-Christophe Gaudel) offre, en mobilité, la possibilité d’enregistrer et de diffuser. Plusieurs configurations sont possibles. On y trouve même une solution Zetta et G-Selector. Reste maintenant à convaincre les entreprises, les associations et, bien sûr, les radios...Nicolas Pinel fait partie des meilleurs exemples de réussite parmi les centaines de commerciaux radio que j’ai eu la chance de rencontrer. Prenez toutes les qualités d’un grand joueur de rugby (esprit d’équipe, respect, courage...), rajoutez de la créativité, de la bienveillance et une bonne humeur communicative, l’observation, la patience et la précision du chasseur de bécasse et vous avez le profil commercial de Nicolas Pinel, aujourd’hui directeur grands comptes de 100% Régie.