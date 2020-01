Téléchargez le catalogue officiel du Salon de la Radio

Préparez votre visite ! Le Salon de la Radio et de l'Audio Digital se déroule, pour la 5e année consécutive, à la Grande Halle de la Villette à Paris ce jeudi 23, ce vendredi 24 et ce samedi 25 janvier. Cet événement qui marque la mi-saison radiophonique rassemble tout ce que compte de l'industrie radiophonique européenne : consoles, micros, édition, journalisme, formation, radio filmée, enregistreurs, codecs, logiciels, habillages, voix, musique, streaming, publicité, mesures d'audiences, transports du signal, monétisation et production des podcasts... et l'ensemble des partenaires institutionnels. L'entrée est gratuite pour les professionnels.Téléchargez le catalogue ICI et, sur les réseaux sociaux, utilisez les hashtags #SalonRadio