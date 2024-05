Téléchargez le 162e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Depuis l'avènement d'Internet, et consécutivement à la crise Covid, la radio peine à recruter. Il semblerait que les demandes de candidature soient moins nombreuses qu'auparavant et que le métier fasse moins rêver la jeune génération. Ajoutons, parfois, l'éloignement géographique qui complique le recrutement. Pour autant, cet éloignement peut vite devenir un avantage. De l'autre côté de l'Atlantique, aux Antilles, Yves Malbrancke, qui dirige RCI Martinique, connaît bien ces problématiques.Peggy Defrance commercialise NRJ, Chérie FM, Nostalgie ainsi que des solutions digitales display mobile, YouTube et Google Ads, pour le compte de la société AF Communication sur le secteur de Valence depuis 18 ans. "Loyale, pugnace, travailleuse, curieuse, empathique, dynamique, experte média très pro, toujours souriante…" Xavier Montala, son manager, est intarissable sur la liste des qualités humaines et professionnelles de Peggy Defrance.Radioplayer est présente dans 23 pays. L’application est la seule à être dirigée par six groupes de radio : Lagardère, les radios du groupe M6, les Indés Radios, Next RadioTV, NRJ Group et Radio France. Aucune autre couche publicitaire que celle présente nativement sur chaque radio n'est ajoutée.