Téléchargez le 128e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Aux commandes de Bonus Track (21h-22h) depuis la rentrée, Éric Jean-Jean ajoute une nouvelle case à son palmarès. Depuis plus de 20 ans, l’animateur porte haut et fort les couleurs de la musique, sur l’une des radios les plus écoutées de France.Une nouvelle radio est arrivée le 10 novembre sur la RNT parisienne. Cinemusic Radio propose à tous les amoureux du cinéma les plus belles musiques de films et de séries, avant de s'enrichir en 2021 de flashs et chroniques mettant en valeur les métiers du cinéma et des arts visuels. Moteur !La radio soutient l’écosystème de l’édition : les sept antennes nationales et 44 locales de Radio France valorisent les livres et leurs auteurs. En France, ce sont en moyenne 47 rendez-vous littéraires hebdomadaires. Étendons ce sujet à l’audio digital pour constater à quel point les passerelles entre l’audio et l’écrit démultiplient les plaisirs (de lecture et d’écoute), mais aussi les leviers économiques possibles.Pour La Lettre Pro de la Radio, Michel Colin a réalisé une synthèse des bons réflexes commerciaux, identifié ce qui fait la différence entre les vendeurs désorientés, déprimés, tétanisés par la crise et celles et ceux qui réussissent tant bien que mal à préserver, reconstituer, voire développer, leur portefeuille et leur chiffre d’affaires. Voici quelques exemples de bonnes pratiques.