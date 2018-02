TargetSpot renforce sa présence aux USA

"Ensemble, Entercom et TargetSpot ont une longue histoire et nous sommes heureux de renforcer ce partenariat. Nous sommes extrêmement fiers de collaborer avec Entercom, leader dans l'audio. Cette collaboration propulse notre stratégie de publicité audio digitale vers de nouveaux sommets" a souligné Erik Portier, Chief Revenue Officer.

Entercom est une entreprise de médias et de divertissement de premier plan qui atteint et engage plus de 100 millions de personnes chaque semaine à travers un réseau de plus de 235 stations de radio, d'événements en direct et de plateformes digitales, dont Radio.com. Entercom est le premier créateur de contenu audio local, original et en direct et le leader inégalé de la radio d'actualité et de sport. Cet accord marque l'avancement d'une stratégie de partenariat de longue durée pour les deux entités.