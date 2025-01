TSFJAZZ prépare la 2e édition de son "TSFJAZZ Chantilly Festival"

Durant deux jours, des artistes de renom viendront partager leur talent en plein cœur du parc du château, offrant une expérience musicale unique aux spectateurs. Le festival veut s’imposer comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de jazz, avec des performances qui marient virtuosité, émotion et passion. Le TSFJAZZ Chantilly Festival veut aussi se distinguer par son ambiance conviviale et son esprit de partage. Entre les concerts et l’atmosphère champêtre, chaque instant se revendique comme une invitation à la découverte et à l’évasion, dans l’un des plus beaux sites historiques de France.Le samedi 5 et dimanche 6 juillet, de midi à minuit quatorze artistes se produiront en plein cœur du parc du château avec notamment la chanteuse Samara Joy, le bassiste Marcus Miller et le contrebassiste Avishai Cohen.