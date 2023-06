Sybel lance une offre payante sur Apple Podcasts

Sur Sybel Kids, c'est une sélection de contenus variée qui est proposée pour que les jeunes oreilles découvrent ou redécouvrent en famille les grands classiques comme "Boucle d'or et les trois ours", "Les trois petits cochons" et d'autres contes de fées… Des récits également disponibles en anglais et en espagnol (Sybel Kids se décline en 3 chaînes : une en français, une en anglais et une en espagnol).

Le public peut bénéficier d’une semaine d’essai gratuit puis opter pour un abonnement à 3,99€ par mois ou 29,99€ par an.