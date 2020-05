Suppressions de postes chez Altice France : "Ce sera significatif", annonce Alain Weill

Altice France, qui regroupe les télévisions BFM et la radio RMC pour son pôle médias, a annoncé un plan de "transformation et de reconquête". Le groupe va diviser par deux le recours aux intermittents, aux pigistes et aux consultants. Et ensuite proposer à ses 1600 salariés un plan de départ volontaire. Concernant les suppressions de postes, "ce sera à la hauteur des enjeux donc ce sera significatif, et pour les intermittents, et pour les pigistes qui travaillent pour le groupe. Et ce sera sans doute significatif pour l'ensemble des personnels", selon Alain Weill, le PDG d'Altice France, invité de "Culture médias" mercredi.