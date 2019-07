Suisse : stabilité de l’audience radio au 1er semestre 2019

En raison de la grande stabilité de l’audience radio et TV, on n’observe aucun changement de fond sur le marché suisse des médias audiovisuels: la radio atteint toujours davantage de personnes que la télévision, qui présente en revanche une durée d’utilisation nettement plus élevée. De plus, la radio est davantage écoutée en Suisse alémanique et en Suisse italienne qu’en Suisse romande, tandis que la télévision bénéficie d’une plus large audience en Suisse latine que dans la principale région linguistique du pays.

Pour des raisons à la fois méthodologiques et d’économie de recherche, les systèmes de mesure de Mediapulse SA ne couvrent pas la consommation de radio et de télévision sous toutes ses formes, si bien que les chiffres présentés tendent plutôt à la sous-estimer. Ainsi, l’utilisation de la télévision dans des lieux publics ou sur des appareils mobiles n’est pas mesurée. Pour la radio, c’est l’écoute en différé ou au moyen d’un casque qui n’est pas prise en compte.