Sophie Zeller nommée membre du Conseil d’administration de Radio France

Adjointe au directeur général de la création artistique au ministère de la Culture depuis juillet 2023, Sophie Zeller occupait depuis 2017 la fonction de déléguée au théâtre et aux arts associés à la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture. Entre 2013 et 2017, Sophie Zeller était sous-directrice de la création artistique à la direction des affaires culturelles de la ville de Paris. Elle a aussi occupé des fonctions de directrice du développement des publics et des transversalités de la ville et de la communauté d'agglomération de Rennes (Ille-et-Vilaine) de 2011 à 2012, et de professeure d'histoire-géographie à Paris et en Seine-Saint-Denis.

Sophie Zeller est normalienne, agrégée d'histoire et ancienne élève de l'Institut national des études territoriales (Inet).