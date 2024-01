Skyrock PLM en force pour 2024 avec 6% de progression sur un mois

Rappelons que cette station numérique est le fruit d'un partenariat avec le ministère des Armées. Elle a été lancé le 14 juillet 2019. Elle revendique une programmation musicale urbaine avec deux émissions principales : une matinale d’actualité générale et militaire animée de 6h à 9h par M’rik et Antoine L’Hermitte et une soirée de dédicaces et de messages personnels par et à destination des militaires et des familles, mais ouverte à tous de 18h à 21h, animée par Léa Tijéras. La station reçoit les informations, les intervenants et les invités en coordination avec le ministère des Armées. Un Comité de Pilotage réunissant Skyrock et les parties prenantes du ministère assure le lien et le partenariat.