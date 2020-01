Six nouveaux Jeunes Talents au Salon de la Radio

Dans la catégorie "Animateur", c'est Maxime Veyrier (France Bleu Paris), âgé de 25 ans, qui a remporté le trophée. Maxime est passé par le Studio École de France et la formation INA-Radio. Il s'est formé sur le terrain, à la rédaction de France Bleu Lorraine à Nancy avec ses deux "mentors" Marc Scherrer et Frédéric Bélot. Chez les journalistes, le prix a été décerné à Maël Hassani (Chérie FM). Âgé de seulement 19 ans, Maël est encore étudiant au Studio École de France. Le trophée Jeune Talent dans la catégorie "chroniqueur" a été attribué à Anaëlle Godefroy (RTL2). Assistante d'antenne à RTL2 depuis un an et demi, Anaëlle (22 ans) a su franchir le pas et convaincre le jury avec une chronique détonante.