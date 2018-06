Sibyle Veil auditionnée à l'Assemblée nationale

Le mariage entre France Bleu et France 3 se dessine doucement mais surement. Avec les 44 stations locales de France Bleu et les antennes régionales de France 3, il y a de quoi faire. Et notamment "une offre numérique que l'on va penser en commun" pour créer une offre de service public TV/Radio/Numérique. Concrètement, davantage de proximité sur l'offre radiophonique, télévisuelle et numérique. "Je vais faire travailler l'ensemble du réseau" a prévenu Sibyle Veil avant les premières expérimentations qui seront engagées dès la rentrée en Provence et en Île-de-France sous la forme de matinales communes puis, sous la forme de la production d'émissions politiques hebdomadaires ou autour d'événements culturels et sportifs. Seul bémol, et la PDG de Radio France le sait, chaque territoire à son identité. Difficile donc d'installer une offre commune pour toutes les zones.