Saooti crée la webradio du Parlement Européen

"Si le podcast est un élément de valorisation de marque, il n’en est pas moins un outil vecteur d’information et accessible à tous en toute circonstance" rappelle Saooti.

Le Parlement européen, organe parlementaire, ayant en charge des sujets complexes budgétaires, législatifs et politiques a à cœur d’informer les quelque 450 millions de citoyens européens avec un contenu toujours plus riche. C’est en podcast qu’il décide de le faire. En partenariat avec RCS, Saooti a créé la webradio du Parlement Européen qui communique avec chaque citoyen dans... 24 langues différentes.