Sanef 107.7 s'installe en Ile-de-France

Il s’agit d’informer les auditeurs particulièrement aux heures de pointe, celles où la circulation est la plus chargée et que le besoin d’informations et de conseils est le plus fort. En dehors de ces créneaux, l’info trafic en région parisienne est intégrée aux points trafics habituels des réseaux du groupe Sanef. La radio donne ainsi l’état du trafic routier axe par axe (entrées et sorties de Paris, périphérique, francilienne…) et au coeur de la capitale en indiquant les itinéraires à privilégier. Elle informe aussi sur les temps de parcours, la circulation des trains et des métros pour faciliter une mobilité efficace et adaptée aux différents moyens de transport.