Autoroute INFO 107.7 étend sa zone de diffusion sur l'A65

Pour les clients d’A’LIENOR, le programme sera réalisé depuis un nouveau studio situé dans les locaux historiques d’Autoroute INFO à Saint-Apollinaire, mitoyen du PC central des autoroutes APRR. La rédaction s’est étoffée autour d’une équipe dédiée qui se relaiera à l’antenne 7 jours sur 7 et 24 h sur 24. "Outre l’information trafic, très appréciée par les auditeurs du 107.7, nos clients vont également pouvoir bénéficier de reportages dédiés au magnifique territoire de Gascogne et à ses richesses culturelles et touristiques. Cela va dans le sens du service client cher à nos équipes" indique Emmanuel Cachot. "À présent, les automobilistes du sud-ouest vont eux aussi pouvoir profiter de la richesse des programmes d’Autoroute INFO ; un média d’intérêt général qui apporte le bon conseil au bon moment, et une information qui n’oublie pas l’empathie en particulier lors des évènements les plus graves" précise Philippe Sablé, directeur d'antenne.