Téléchargez le 159e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Les équipes techniques de NGroup, SAVE Diffusion et RCS ont travaillé main dans la main pour la création d’un nouveau studio d’antenne pour Nostalgie Belgique. La radio a choisi le système AoIP Wheatstone pour donner naissance à un studio capable d’être utilisé si besoin pour toutes les radios du groupe belge.Après une année 2023 intense, les radios indépendantes ne baissent pas la garde pour 2024. De nombreux dossiers sont sur la table et vont demander une vigilance accrue. Rencontre avec Christophe Schalk, président de Top Music et président du SIRTI, premier syndicat de l’audiovisuel indépendant en France.Le réseau de 44 radios locales de Radio France mène actuellement une vaste campagne de recrutement pour des postes d’animatrices et animateurs radio. Les entretiens en présentiel se déroulent devant un jury et dans différentes villes de France. Une trentaine de postes sont à pourvoir.Chaque mois, La Lettre Pro de la Radio vous propose une sélection de produits et de services indispensables pour votre studio. Cette sélection est issue des contenus publiés dans notre publication jumelle, en langue anglaise, RedTech. Ce mois-ci, une console virtuelle ou encore un codec pour encore plus de flexibilité !RAmiaudio préparait depuis l’année dernière le MPX numérique qui permet aujourd’hui aux stations RTL, RTL2 et FUN Radio du Groupe M6 de gérer le son au niveau national, offrant à ses équipes techniques sur tout le territoire un réel confort et aux auditeurs des différentes régions la même qualité de son. La mise au point de ces produits par RAmiaudio, sans équivalent en France et dans le monde, a nécessité un développement spécifique et du temps.