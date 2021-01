Téléchargez le 129e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Flavie Flament et Caroline Dublanche débutent 2021 le sourire aux lèvres et l’esprit guilleret. Les deux animatrices, qui ont plus que jamais accompagné les auditrices et les auditeurs durant les confinements et la crise sanitaire en étant leurs confidentes, abordent la nouvelle année avec optimisme et bienveillance et sont fières d’être les porte-drapeau de la féminité à RTL.5 janvier 1971, 5 janvier 2021 : France Inter Paris, entendez FIP, fête le cinquantième anniversaire de sa création par Roland Dhordain, Jean Garretto et Pierre Codou. Son éclectisme, souvent imité mais jamais égalé, en fait une grande radio, singulière, avec une notoriété sans frontières.Mediameeting, SAVE Diffusion et SOUND4 ont conjugué leurs talents pour la réalisation des nouveaux studios de la station d’autoroute Sanef 107.7. Mediameeting, leader français du podcast et de la radio d’entreprise, produit des podcasts et émissions en live en plusieurs langues dans plusieurs pays. SAVE Diffusion, qui assure depuis 33 ans la distribution et l’intégration des technologies de fabricants internationaux, a intégré le système AoIP Wheatstone. Par ailleurs, SOUND4 a fourni pas moins de 11 processeurs SOUND4 PULSE Standalone et une version en cartes PCIe.