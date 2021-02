Le MAG 129 - Sanef 107.7 : nouvelles installations avec les outils de SAVE Diffusion et SOUND4

Sanef 107.7, animée par une quinzaine de présentateurs, techniciens, producteurs, est diffusée sur 107.7, 24h/24 et 7j/7 en FM, et en DAB+ à Paris, avec une réactivité immédiate nuit et jour en cas d’incident grave sur un secteur, grâce aux émetteurs situés tout au long de son réseau autoroutier. Radio d’info trafic, mais également radio généraliste, elle diffuse un véritable programme : chroniques cinéma, musique, gastronomie, reportages de terrain, flashs infos, etc. Première radio écoutée sur autoroute, elle dispose de quatre studios et d’une infrastructure technique de dernière génération gérée par les équipes Mediameeting.

"En octobre, nous sommes repartis sur de nouvelles bases, en adaptant les studios à notre vision de la radio d’autoroute insufflée en 2014. Nous avons réduit le nombre d’écrans : l’animateur et le journaliste sont maintenant face à face pour se parler et se voir", déclare Maxime Paillé, responsable technique chez Mediameeting, aux commandes du projet. "Chaque studio est désormais équipé d’un écran géant qui permet de diffuser les informations communes : circulation autoroutière, cartographie météo, temps de parcours francilien… Les écrans présents sur le mobilier sont donc spécifiques à la fonction de chaque présentateur : animateur ou journaliste trafic", précise-t-il.

Un 4e studio (la Social Room), ouvert sur la rédaction, a été créé pour accueillir jusqu’à six personnes lors de crises ou d’émissions spéciales. Deux cabines pour les enregistrements et inserts viennent s’ajouter à ces nouveaux locaux. "Nous avons épaulé notre client Sanef dans cette transition en assistance à maîtrise d’ouvrage et pour concevoir avec eux la structure générale des nouveaux locaux ou le mobilier, entre autres, avec de petites solutions technologiques pour faciliter la vie des présentateurs à l’antenne : par exemple, un voyant lumineux en studio alertant le présentateur en cas de nouvel évènement trafic, et aussi sur une WebApp sur smartphone !" déclare Maxime Paillé. Dans ces quatre studios de Sanef 107.7 entièrement pilotés par une tablette tactile, quelques éléments physiques restent car, pour les présentateurs, le toucher du bouton a encore un peu d’avenir.