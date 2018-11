Salon de la Radio : l'Espagne et le Portugal à l'honneur

Ce matin, l'équipe du Salon de la Radio et de l'Audio Digital a présenté les grandes lignes de la prochaine édition qui aura lieu les jeudi 24, vendredi 25 et samedi 25 janvier prochains à la Grande Halle de la Villette à Paris. L'Espagne et le Portugal seront, en 2019, les deux pays à l'honneur avec une vingtaine de radios présentes. Les représentants participeront à un "Paris VIP Tour Latino" mis en place par les organisateurs. Quatre nouveaux espaces verront le jour : l'espace "Podcast & Co" dédié aux technologies de valorisation de l'audio à la demande, podcasts, au Mobile Journalism (MoJo) et à la vidéo mobile, un espace "The Sales House", une zone ouverte aux régies publicitaires, aux agences et aux annonceurs, le "Muzicenter Discovery" qui proposera un espace lounge et showcase de 250 m² (en partenariat avec Yacast et Société Ricard Live Music sonorisé par Yamaha) auquel s'ajouteront les "Muzicenter Meetup" qui proposeront des rencontres face à face entre labels et directeurs des programmes. Enfin, le Salon de la Radio et de l'Audio Digital lance l'espace "Rebounce Radio" qui accueillera les podcasteurs ainsi qu'un Radio Hackathon afin d'impulser de nouveaux formats et conquérir de nouvelles audiences : 24 heures sur place en équipe pour plancher sur des prototypes et mockups.