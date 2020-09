SUN a lancé la webradio SUN Junior

Côté éditorial, des structures du territoire liées à l’éducation et la jeunesse prennent le micro tout au long de l’année, du lundi au jeudi à 17h. Le lundi, par exemple, SUN Junior diffusera la chronique "Enjeu[x]" où les chercheurs et professeurs des Universités de Nantes et d’Angers expliqueront leurs recherches sur le développement du bien-être de l’enfance et de la jeunesse. S'ajouteront a chronique "Culture à Croquer" avec le Bibliopôle du Maine-et-Loire ou encore la chronique "Eurodyssée" avec la Maison de l’Europe d’Angers.

Pour marquer la naissance de cette webradio IRL (In Real Life comme "dans la vraie vie"), SUN s’associe à la programmation du Jardin de Verre avec une journée spéciale SUN Junior le mercredi 7 octobre prochain à Cholet.