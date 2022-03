SNRL : un webinaire sur "Une webradio, un parrain"

Le Ministère de l’Éducation Nationale a fait connaitre fin janvier "un plan de renforcement de l’Éducation aux médias, à l’information et à la citoyenneté numérique". Il s’agit "d’inscrire l’éducation aux médias et à l’information au cœur du projet éducatif, de former des citoyens éclairés et responsables, capables de s’informer de manière autonome en exerçant leur esprit critique". Il ajoute que "la webradio permet de développer des compétences fondamentales, lire, écrire, s’exprimer, argumenter, réfléchir et exercer son esprit critique… d’entretenir des rapports différents avec les enseignants… d’être reconnu dans sa capacité d’initiative, sa prise de responsabilité, sa créativité... de conjuguer le travail sur les modes d’expression, oralité et écriture, avec ceux des techniques de réalisation".